Інтерфакс-Україна
Економіка
16:39 16.07.2025

Рада підтримала проєкт закону про збільшення видатків для сектору оборони в держбюджеті-2025 - Мінфін

2 хв читати
Рада підтримала проєкт закону про збільшення видатків для сектору оборони в держбюджеті-2025 - Мінфін

Парламент на засіданні у середу підтримав у першому читанні та прийняв за основу законопроєкт №13439-3 про збільшення видатків для сектору безпеки і оборони 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн - загальний фонд.

Згідно з оприлюдненою на сайті Мінфіну інформацією, законопроєкт №13439-3 дублює всі положення розробленого відомством урядового законопроєкту (№13439) та передбачає деякі технічно-редакційні уточнення і доповнення.

Законопроєктом пропонується спрямувати 311 млрд грн на Міноборони, 84 млрд грн - для МВС, 4,5 млрд грн - для ГУР Міноборони, 1,6 млрд грн - СБУ, 505 млн грн - УДО та 64,5 млн грн - Держспецзв’язку. Ще 10,8 млрд грн буде надано сектору безпеки і оборони по спецфонду, додаткові 26 млрд грн (+ 8 млрд грн до урядового законопроєкту) закладено для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Зазначається, що для фінансування низки інших нагальних потреб передбачено додатково 15,5 млрд грн (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

Загальний обсяг видатків у запропонованих змінах до держбюджету-2025 становить 457 млрд грн, які будуть профінансовані за рахунок збільшення доходів держбюджету, зокрема, через перевиконання планових показників на 155,5 млрд грн (ПДФО - 56 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 32 млрд грн (+ 8 млрд до урядового), кошти, що перераховуються НБУ - 20,3 млрд грн, частина чистого прибутку та дивіденди - 15 млрд грн, акциз від імпорту тютюнових виробів - 9 млрд грн, збір на обов’язкове пенсійне держстрахування - 4,1 млрд грн, адмінштрафи щодо безпеки руху - 2,7 млрд грн та інші надходження - 16,3 млрд грн)

Законопроєктом також збільшується план розміщень ОВДП на 185 млрд грн, на 65 млрд грн зменшується обсяг платежів з погашення внутрішнього держборгу та на 51,5 млрд скорочується низка видатків держбюджету.

Згідно з оприлюдненим на сайті ВР документом, законопроєкт передбачає додатково переспрямувати 8 млрд грн (10%) податку на прибуток, який наразі зараховується до бюджету міста Києва, до резервного фонду державного бюджету, адже прогнозований обсяг відповідних надходжень до міськбюджету може вдвічі перевищити планові показники. Ці кошти пропонується спрямувати на надання держпідтримки для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту, зокрема, приміських перевезень пасажирів.

Згідно із стенограмою на сайті ВР, на засіданні 15 липня нардепи відхилили пропозицію головуючого Руслана Стефанчука розглянути проєкт закону №13439 та ще три альтернативні до нього. Проте, як повідомив нардеп Ярослава Железняка, вже в середу, 16 липня, 257 парламентарів підтримали за основу в першому читанні законопроєкт №13439-3 щодо змін у бюджет-2025.

Теги: #збільшення #видатки #оборона #мінфінансів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 15.07.2025
Зеленський обговорив з прем’єром Латвії подальшу оборонну підтримку

Зеленський обговорив з прем’єром Латвії подальшу оборонну підтримку

20:56 12.07.2025
Зеленський після зустрічі з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях найближчим часом

Зеленський після зустрічі з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях найближчим часом

18:42 12.07.2025
Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться протягом наступних 10 днів - генерал Фройдінг

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться протягом наступних 10 днів - генерал Фройдінг

14:12 11.07.2025
Макрон 13 липня виступить з промовою щодо поточних загроз, включаючи загрозу з боку Росії

Макрон 13 липня виступить з промовою щодо поточних загроз, включаючи загрозу з боку Росії

01:59 10.07.2025
Оборонна підтримка України Європою за 3 роки війни склала EUR52-54 млрд проти EUR60 млрд з боку США – єврокомісар

Оборонна підтримка України Європою за 3 роки війни склала EUR52-54 млрд проти EUR60 млрд з боку США – єврокомісар

16:53 05.07.2025
Доходи держбюджету в I пів.-2025 зросли на 42%, видатки – на 24%

Доходи держбюджету в I пів.-2025 зросли на 42%, видатки – на 24%

09:58 02.07.2025
Сенат США схвалив законопроєкт Трампа про видатки й податки

Сенат США схвалив законопроєкт Трампа про видатки й податки

10:24 01.07.2025
Бюджетна декларація на 2026-2028рр передбачає за базовим сценарієм поступове скорочення видатків держбюджету на безпеку і оборону

Бюджетна декларація на 2026-2028рр передбачає за базовим сценарієм поступове скорочення видатків держбюджету на безпеку і оборону

15:55 30.06.2025
Законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 449 млрд грн зареєстрований в Раді

Законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 449 млрд грн зареєстрований в Раді

12:55 15.06.2025
Пасажиропотік через кордон в другий тиждень літа збільшився ще на 3%

Пасажиропотік через кордон в другий тиждень літа збільшився ще на 3%

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду із Свириденко і Федоровим: готуються перші кроки оновленого уряду

Уряд розподіляє 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам

"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

ОСТАННЄ

Парламент підтримав перший рамковий закон оновлення житлової політики

Розрив між ресурсами Фонду підтримки енергетики та потребами енергокомпаній близько EUR617 млн

DFC почала пошук компанії з надання адмінпослуг Американсько-українського інвестфонду

НБУ оштрафував ТОВ "Авентус Україна" на 2,45 млн грн

"Укрфінжитло" планує видати 70 тис. кредитів за програмою "єОселя" упродовж п’яти років – стратегія розвитку

НКРЕКП запустила реєстр електроустановок споживачів на альтернативних джерелах

"Київтеплоенерго" планує у 2025р встановити на 25% більше будинкових лічильників тепла, ніж торік

ЄБРР розглядає можливість надати EUR21,1 млн кредиту на проєкт Power One Фіали та Кудрицького

Зеленський провів нараду із Свириденко і Федоровим: готуються перші кроки оновленого уряду

Уся Україна відкрилася Заходу і розрив зі Сходом уже відбувся - СЕО "Метінвесту" про підсумки URC

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА