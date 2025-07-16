Рада підтримала проєкт закону про збільшення видатків для сектору оборони в держбюджеті-2025 - Мінфін

Парламент на засіданні у середу підтримав у першому читанні та прийняв за основу законопроєкт №13439-3 про збільшення видатків для сектору безпеки і оборони 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн - загальний фонд.

Згідно з оприлюдненою на сайті Мінфіну інформацією, законопроєкт №13439-3 дублює всі положення розробленого відомством урядового законопроєкту (№13439) та передбачає деякі технічно-редакційні уточнення і доповнення.

Законопроєктом пропонується спрямувати 311 млрд грн на Міноборони, 84 млрд грн - для МВС, 4,5 млрд грн - для ГУР Міноборони, 1,6 млрд грн - СБУ, 505 млн грн - УДО та 64,5 млн грн - Держспецзв’язку. Ще 10,8 млрд грн буде надано сектору безпеки і оборони по спецфонду, додаткові 26 млрд грн (+ 8 млрд грн до урядового законопроєкту) закладено для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Зазначається, що для фінансування низки інших нагальних потреб передбачено додатково 15,5 млрд грн (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

Загальний обсяг видатків у запропонованих змінах до держбюджету-2025 становить 457 млрд грн, які будуть профінансовані за рахунок збільшення доходів держбюджету, зокрема, через перевиконання планових показників на 155,5 млрд грн (ПДФО - 56 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 32 млрд грн (+ 8 млрд до урядового), кошти, що перераховуються НБУ - 20,3 млрд грн, частина чистого прибутку та дивіденди - 15 млрд грн, акциз від імпорту тютюнових виробів - 9 млрд грн, збір на обов’язкове пенсійне держстрахування - 4,1 млрд грн, адмінштрафи щодо безпеки руху - 2,7 млрд грн та інші надходження - 16,3 млрд грн)

Законопроєктом також збільшується план розміщень ОВДП на 185 млрд грн, на 65 млрд грн зменшується обсяг платежів з погашення внутрішнього держборгу та на 51,5 млрд скорочується низка видатків держбюджету.

Згідно з оприлюдненим на сайті ВР документом, законопроєкт передбачає додатково переспрямувати 8 млрд грн (10%) податку на прибуток, який наразі зараховується до бюджету міста Києва, до резервного фонду державного бюджету, адже прогнозований обсяг відповідних надходжень до міськбюджету може вдвічі перевищити планові показники. Ці кошти пропонується спрямувати на надання держпідтримки для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту, зокрема, приміських перевезень пасажирів.

Згідно із стенограмою на сайті ВР, на засіданні 15 липня нардепи відхилили пропозицію головуючого Руслана Стефанчука розглянути проєкт закону №13439 та ще три альтернативні до нього. Проте, як повідомив нардеп Ярослава Железняка, вже в середу, 16 липня, 257 парламентарів підтримали за основу в першому читанні законопроєкт №13439-3 щодо змін у бюджет-2025.