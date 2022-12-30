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16:27 30.12.2022

Зеленський підписав закон про основи держполітики у сфері національної та громадянської ідентичності в Україні

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Зеленський підписав закон про основи держполітики у сфері національної та громадянської ідентичності в Україні

 Президент України Володимир Зеленський підписав закон про основи державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Згідно з інформацією, поданою у картці відповідного законопроєкту №6341 на сайті Верховної Ради, документ повернули до парламенту з підписом глави держави у четвер, 29 грудня.

Згідно з Регламентом ВР, підписаний президентом закон буде опубліковано в газеті "Голос України" і наступного дня після цього більшість його положень набуде чинності.

Як повідомлялося, 13 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт "Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності" (№6341).

Документ визначає основні засади й особливості формування та реалізації держполітики, утвердження громадянської ідентичності, гарантії участі громадян України, закордонних українців, громадських об'єднань та інших громадських інститутів у її реалізації, а також поняття "українська національна ідентичність", "громадянська ідентичність", "військово-патріотичне виховання", "цивільно-патріотичне виховання", "громадянська освіта", "громадянські компетентності".

Закон закріплює складові держполітики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, а саме національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання та громадянську освіту й визначає при цьому повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, сил безпеки та оборони України, навчальних закладів, культури, спорту, спеціалістів та волонтерів, інститутів громадянського суспільства.

Крім того, закон визначає статус центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Ним є відповідна Національна комісія.

Теги: #закон #ідентичність #зеленський

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