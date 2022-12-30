Майже 60% опитаних у "Дії" віддають перевагу святкуванню Різдва 25 грудня

Майже 60% опитаних у "Дії" віддають перевагу святкуванню Різдва 25 грудня, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Опитування Міністерства культури та інформаційної політики України та Мінцифри про дату святкування Різдва стало одним із наймасовіших. Понад 1,5 млн українців взяли в ньому участь. Це показує, що дійсно питання дати святкування Різдва є важливим для нас сьогодні", - написав Ткаченко у фейсбуці.

За його словами, найбільше українців (58,99%) підтримали дату 25 грудня – 903 265 голосів.

25,48% опитаних підтримали дату 7 січня, 12,59% заявили, що їм підходять обидві дати, а 2,94% - сказали, що не святкують Різдво.