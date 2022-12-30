Події

12:39 30.12.2022

З 1 січня 2023 року Хорватія приєднається до євро та шенгенської зон

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З 1 січня 2023 року Хорватія приєднається до євро та шенгенської зон

1 січня 2023 року Хорватія введе євро як свою валюту і повністю приєднається до Шенгенської зони.

"Це важлива віха в історії Хорватії, зони євро та Шенгенської зони і ЄС загалом. Це слідує за періодом інтенсивної підготовки та суттєвих зусиль Хорватії щодо виконання всіх необхідних вимог", - повідомляє у п'ятницю Європейська комісія.

Коментуючи цю подію, президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн сказала: "Я тепло вітаю Хорватію в євро та в Шенгенській зоні вільного пересування. З цієї неділі громадяни, які в'їжджають до Хорватії та виїжджають із неї, можуть почати подорожувати без внутрішнього прикордонного контролю. Розширення Шенгенської зони робить нас сильнішими, і тепер Хорватія може повною мірою зробити свій внесок у більш процвітаючу та стійку Шенгенську зону".

Крім того, вона зазначила, що того самого дня хорвати приєднаються до спільноти із 347 мільйонів європейців, які використовують євро у своєму повсякденному житті. "Це велике досягнення для Хорватії, символ її прихильності до ЄС, що глибоко вкорінилася, і символічний момент для зони євро загалом. Це момент гордості для ЄС, Хорватії та її громадян", - наголосила фон дер Ляєн.

Отже, Хорватія стане 20 державою-членом ЄС, в якій використовуватимуть євро. Щодо Шенгену, то це восьме розширення і перше за 11 років.

Теги: #шенген #євро #хорватія

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