Дефіцит в енергосистемі в п'ятницю на рівні до ракетної атаки у четвер, складності на півдні та сході – "Укренерго"

Дефіцит потужності в Об'єднаній енергосистемі України станом на 11:00 30 грудня був на тому самому рівні, що й до 10-ї масованої ракетної атаки росіян у четвер, повідомило ПрАТ "НЕК "Укренерго" у телеграм-каналі.

"Завдяки професійним діям диспетчерського центру "Укренерго" наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог", - зазначили в компанії.

Енергосистема в плановому режимі відновлює нормальну роботу. Триває набір потужності генерації.

"Водночас унаслідок влучань у деякі енергооб'єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень", - поінформували в НЕК.

До всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти та забезпечувати живлення споживачів, констатували в НЕК.