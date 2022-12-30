Удари України по військових об'єктах у глибокому тилу РФ демонструють неефективність російської ППО та посилюють критику російської влади – ISW

Неодноразові українські удари по легітимних військових об'єктах далеко в тилу Росії демонструють неефективність російської ППО проти безпілотників, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).

"Російська ППО, ймовірно, щосили намагається задовольнити високий попит на ППО для польових штабів поблизу лінії фронту в Україні, а також для захисту стратегічних об'єктів, таких як авіабаза "Енгельс", - наголошується у звіті.

Аналітики припускають, що повторювані удари по авіабазі "Енгельс", імовірно, посилять критику в бік російської влади зі звинуваченнями в тому, що Росія не може захистити свою територію від українських ударів. ISW відзначає зростання невдоволення серед російських військових блогерів.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 грудня підтвердив небажання Росії йти на справжні переговори та визнавати Україну незалежною учасницею переговорів.

"Лавров заявив в інтерв'ю відомому російському джерелу новин, що Росія не прийме мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським, і що Кремль не розмовлятиме з українськими переговорниками на умовах, які включають виведення російських військ з окупованої України, виплату Росією репарації та участь Росії у міжнародних трибуналах. Лавров заявив, що не може визначити, чи залишився в Києві "адекватний", незалежний політик, з яким Росія може вести переговори", - зазначено у звіті.

У такий спосіб, вважають аналітики, Лавров підтвердив позицію Кремля про те, що Зеленський не є законним політичним лідером чи прийнятним партнером для переговорів, і підтвердив відданість Росії її максималістській меті — зміні режиму в Україні.

Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов 29 грудня заявив, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут. Зокрема, в інтерв'ю ВВС він заявив, що "ситуація просто застопорилася", і що ні російські, ні українські війська не мають ні ресурсів, ні можливості рухатися вперед. Буданов наголосив, що Україна не може завдати поразки російським військам "на всіх напрямках комплексно", і повторив, що Україна очікує постачання нових і досконаліших систем озброєнь.

Зазначено, що заява Буданова узгоджується з деякими елементами оцінки ISW від 28 грудня, згідно з якою російський наступ навколо Бахмута може стати кульмінацією, і російські сили в цьому районі, найімовірніше, не зможуть досягти значних успіхів в оперативному плані.

Проте ISW також відзначає ознаки того, що російські сили можуть готуватися до рішучих дій (ймовірно, оборонного характеру) на Луганщині, що свідчить про те, що великі бойові дії в Україні не обов'язково зайшли в глухий кут.

Зазначено також, що українські війська продовжували контрнаступальні операції у районі Кремінної, а російські війська здійснювали обмежені контратаки на лінії Сватове-Кремінна. Крім того, російські війська продовжували вести оборонні дії на Херсонщині.