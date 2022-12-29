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19:42 29.12.2022

Україна готова до проведення розслідування інциденту, що стався 29 грудня у небі над Білоруссю в результаті відбиття ракетного удару РФ – Міноборони України

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Україна готова до проведення розслідування інциденту, що стався 29 грудня у небі над Білоруссю в результаті відбиття ракетного удару РФ – Міноборони України

Білорусь у четвер, 29 грудня, висловила протест у зв'язку з порушенням білоруського повітряного простору зенітною ракетою С-300, яку, за твердженням білоруської сторони, випустили з території України.

У зв'язку із цим Міністерство оборони України заявило про готовність провести розслідування інциденту.

"Українській стороні відомі відчайдушні та завзяті прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України. У зв'язку з цим українська сторона не виключає і свідомої провокації з боку держави-терориста Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі", - зазначається у коментарі міністерства.

У свою чергу, українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, готова до проведення в Україні об'єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня в небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ.

"Україна готова запросити до участі в такому розслідуванні авторитетних експертів з-поміж держав, не пов'язаних з підтримкою держави-терориста Росії в будь-якій формі", - наголосили в Міноборони.

У міністерстві нагадали, що 29 грудня державою-терористом Росією було вчинено черговий злочин – масований ракетний обстріл мирних міст України. За попередніми оцінками, територію України атакували крилатими ракетами типу "Х-101/Х-555", "Калібр", "Х-22" і "Х-32", протирадіолокаційними ракетами "Х-31П", а також дронами "Shahed" -131/136". Загалом було застосовано понад 11 дронів і 69 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, літаків Ту-22М3 та кораблів чорноморського флоту РФ. Крім того, по українських містах у прифронтовій зоні було застосовано зенітні керовані ракети С-300".

У результаті варварських ракетних ударів руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків, 10 об'єктів критичної інфраструктури у 10 областях, а також постраждали мирні жителі.

"Світ не може стояти осторонь цих злочинів. Так звані нейтральність, обережність і помірність – це підтримка держави-терориста. Міжнародна спільнота має вдатися до більш рішучих дій, щоб позбавити Росію можливостей продовжувати варварство та ракетний терор проти мирного населення та цивільних об'єктів України, а також посилити оборонний, протиповітряний та протиракетний потенціал України. Україна продовжує опір російському варварству та агресії, здійснюючи своє беззаперечне право на самооборону, згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - наголосили у Міноборони України.

 

 

Теги: #міноборони #білорусь #коментар

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