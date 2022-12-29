Події

19:36 29.12.2022

Рішення про накладення санкцій на найвище духовенство УПЦ підтримують 74% українців – опитування

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Рішення про накладення санкцій на найвище духовенство УПЦ підтримують 74% українців – опитування

Абсолютна більшість (74%) населення України підтримує рішення президента України накласти санкції на найвище духовенство Української православної церкви (Московського патріархату). Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 до 21 грудня 2022 року.

"З них 54% безапеляційно підтримують це рішення. Проти виступає 12% українців, і ще 14% на сьогодні не визначилися зі своєю позицією з цього питання", - зазначено у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому в четвер.

Найнижча підтримка запровадження санкцій проти вищого духовенства УПЦ МП зберігається серед жителів півдня (лише 34% підтримують це рішення) та серед парафіян самої ж УПЦ МП (30%). Серед інших християн, зокрема православних та атеїстів, підтримка запровадження санкцій стосовно УПЦ МП становить понад 60%. Найбільшу підтримку санкцій виявляють парафіяни ПЦУ – 88%.

Опитування методом face-to-face проводили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях – лише на тих територіях, які контролює уряд України та на яких не точаться бойові дії).

Опитування проводили за стратифікованою багатоступінчастою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теги: #упц #опитування #санкції

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