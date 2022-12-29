Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

На порушників комендантської години у новорічну ніч чекає перевірка документів, а за відсутності таких та обґрунтованих сумнівів у намірах є ризик потрапити у відділення поліції, пояснює голова Національної поліції України Ігор Клименко.

У бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Клименко нагадав, що комендантську годину встановлюють військові адміністрації, і ці обмеження поки що не скасовувалися.

"Тобто обмеження є і, відповідно, їх потрібно дотримуватися, незважаючи на святкові дні", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, яка відповідальність чекає на тих, хто святкуватиме вночі в публічних місцях, Клименко сказав: "Слухайте, в країні - воєнний стан, який передбачає низку обмежень. Люди мають це розуміти. Про які святкування в публічних місцях у комендантську годину в принципі може йтися?".

Голова Нацполіції пояснив, що якщо люди порушуватимуть комендантську годину, вони мають усвідомлювати, що їх може зупинити патруль для перевірки особи.

"Тому важливо мати із собою документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина може бути доставлено до підрозділу поліції. Хотілося б там опинитися в новорічну ніч? Не думаю. Повірте, і нам цього не хотілося б. Але поліція зобов'язана перевірити тих, хто порушує комендантську годину... Якщо громадянин надав свої документи, поліцейські перевірили і все добре, то, звісно, після попередження людину відпускають", - зазначив він.

Клименко пояснив, що йдеться виключно про перевірку документів, а за обґрунтованої необхідності ще можуть провести поверховий огляд громадян та автомобілів.

"Тобто, якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами і вирішили прогулятися у комендантську годину, вас можуть перевірити та відпустити з попередженням. Якщо ж немає документів або є обґрунтовані сумніви у ваших намірах, то є ризик новорічну ніч провести у підрозділі поліції", - звернув увагу голова Нацполіції.

Говорячи про реакцію поліцейських на порушення заборони використання піротехнічних засобів, він запевнив, що відповідальність буде миттєвою і за всією суворістю закону не лише за використання, а й за продаж.

"Піротехніка наразі - це не про святкування. Це нагадування про вибухи. Мільйонам людей в Україні і так психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після перемоги запускатимемо салюти разом", - підсумував Клименко.