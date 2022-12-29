Голова комісії з обрання директора НАБУ: Тиску на комісію немає, до весни подамо три кандидатури на затвердження Кабміну

Голова конкурсної комісії на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Микола Кучерявенко сподівається, що до весни комісія подасть на затвердження Кабінету Міністрів України три кандидатури на посаду директора НАБУ, сам конкурс відбувається прозоро і без будь-якого тиску.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" перед етапом тестування кандидатів у четвер у Києві Кучерявенко розповів, що чітких обмежувальних термінів для проведення конкурсу закон не передбачає.

"Ми намагаємося в жодному разі не затягувати конкурсний процес, і мені здається, що нам поки що це вдається, хоча не все залежить від нас. На мій погляд, місяців двох - двох з половиною нам має бути достатньо, якщо не буде обставин, які вноситимуть корективи", - зазначив він.

Зокрема, за словами Кучерявенка, продовження термінів подання документів було зумовлене об'єктивними факторами - проблемами з електропостачанням та інтернетом.

Говорячи про етапи проведення конкурсу, голова комісії пояснив, що першим етапом був аналіз документів кандидатів, 29 грудня стартував другий етап - тестування, до якого допущено 74 кандидати. Наступним етапом, за його словами, буде тестування на загальні здібності, потім - практичне завдання, а потім - дві співбесіди, на доброчесність та на компетентність.

Відповідаючи на запитання про те, чи чиниться на нього як на голову комісії якийсь тиск, Кучерявенко сказав: "Однозначно ні. Жодного дзвінка з Офісу президента, Кабміну чи Верховної Ради не було".

Він зазначив, що комісія враховує досвід роботи попередніх комісій, зокрема негативний досвід комісії щодо обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Кучерявенко наголосив, що конкурс відбувається відкрито та прозоро. "Поки що, як мені здається, якихось моментів, які можна було б використати як претензії до комісії, не було", - додав він.

Говорячи про те, коли саме він розраховує на визначення комісією трьох кандидатур, голова комісії сказав: "Наше завдання - рекомендувати Кабінету Міністрів трьох кандидатів, а Кабмін уже призначить директора НАБУ... Нам би хотілося, щоб у березні ми вже поставили крапку у конкурсі".

Як повідомлялося, у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) зазначається, що Україна проведе відкритий конкурс із обрання директора НАБУ і керівника НАБУ буде призначено до кінця березня 2023 року.