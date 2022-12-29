Ворог вивів у Чорне море кораблі з сумарним пуском 20 "Калібрів"

Ворог вивів у Чорне море на бойове чергування флот носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 20 ракет, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь".

"Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі надводні та підводні ракетоносії. Готовність пуску близько 20 "Калібрів", – йдеться у повідомленні на фейсбуці.

У ОК зазначили, що наразі оголошено ракетну небезпеку на півдні України.

Також українські військові фіксують активність стратегічної авіації.