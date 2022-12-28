Bolt: Найпопулярніший пункт – залізничний вокзал Києва, найпопулярніша страва – чизбургер

Найпопулярнішим пунктом висадки та посадки пасажирів таксі Bolt у 2022 році став Центральний залізничний вокзал Києва, повідомила компанія у пресрелізі в середу.

Згідно з ним, найдовша поїздка в автомобілі Bolt цього року була здійснена під час евакуації українців до безпечних регіонів на відстань 1133 км, а найвідданіший користувач здійснив 1370 поїздок.

У пресрелізі йдеться, що у компанії Bolt Food найпопулярнішою стравою цього року серед користувачів став "Чизбургер", найбільше замовлень за 2022 рік було зроблено 11 жовтня наступного дня після першої масштабної ракетної атаки, а найбільша кількість страв в одному замовленні досягала 18 позицій.

За інформацією компанії, прокатом електросамокатів через Bolt scooters скористалося понад 1 млн користувачів, зокрема завдяки тому, що цього року сервіс став доступним ще у двох містах – Івано-Франківську та Чернівцях.

Загалом, як зазначили у компанії, послуги Bolt доступні у 28 містах України: Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях , Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам'янці-Подільському та Трускавці.

Компанія також повідомила, що вибрала EUR5 млн на гуманітарні потреби українців, її водії здійснили 116 тис. безкоштовних поїздок для волонтерів і лікарів у категорії Support, виконали 22 тис. перевезень лікарів "Охматдиту" на більш ніж 4 млн грн та евакуювали 1876 українців на 469 автомобілях автопарку компанії.

Крім того, 5% із кожної оплати Bolt карткою Visa (4 млн грн) було передано волонтерам.

Bolt – міжнародна компанія, послугами якої користуються понад 100 млн осіб у 45 країнах Європи та Африки (понад 500 міст).