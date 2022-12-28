Події

20:57 28.12.2022

До Словенії на лікування прибули двоє важко поранених українських військових

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Двоє важко поранених українських громадян прибули до Словенії у середу для отримання подальшої повної медичної допомоги та реабілітації, повідомляє посольство України у Словенії.

"Поранені та їхній супроводжуючий були доставлені до Словенії транспортним літаком L-410 Turbolet Збройних сил Словенії, який спеціально для цієї місії був обладнаний медичним модулем для перевезення хворих та поранених. Їх супроводжувала медична бригада Збройних сил Республіки Словенія. Поранені пройдуть повний курс лікування у словенських медичних закладах", - повідомляється у фейсбуці посольства.

Як зазначається у повідомленні, Словенія приєдналася до 18 країн-членів ЄС у наданні допомоги пораненим із зони бойових дій.

 

 

Теги: #допомога #лікування #військові #словенія

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