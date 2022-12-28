Червоний хрест України на окупованих територіях надавав допомогу населенню, з окупантами не співпрацював - представник організації

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) на окупованих територіях продовжувало надавати необхідну допомогу населенню, але з окупантами не співпрацювало та закривало свої місцеві організації, повідомив командир загону швидкого реагування Національного комітету ТЧХУ Тарас Логінов.

"У Херсонській області ЧХУ весь час працював під окупацією, щоб не співпрацювати з Росією вони офіційно закрилися, але продовжували надавати допомогу. Це була допомога ліками, продуктами, допомога загонів швидкого реагування для евакуації", - сказав він на пресконференції в Києві у середу.

Логінов також розповів, що локальні організації ТЧХУ одними з останніх виїжджали з окупованих міст Донецької та Луганської областей.

"Там, де ми можемо, там працюємо. Останній мікроавтобус, який виїжджав із Маріуполя, був наш. Там було 32 особи з дітьми, інвалідами. Остання машина виїхала з Лимана, ми евакуювали родину нашого волонтера, за нами підірвали міст. Лисичанський загін швидкого реагування до останнього працював, його співробітники продовжували працювати до останнього, але потім змушені були піти, тому що ними зацікавилася ФСБ. У Сєвєродонецьку працювали, не знаю як зараз, бо немає зв'язку, але ще місяць після початку окупації вони працювали та допомагали людям", - сказав він.

При цьому Логінов наголосив, що ТЧХУ з метою безпеки "не завжди може висвітлювати роботу своїх місцевих організацій на окупованих територіях".