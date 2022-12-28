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19:28 28.12.2022

Окупанти винесли вирок українській журналістці Данилович, у МЗС закликають партнерів посилити тиск на РФ

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Окупанти винесли вирок українській журналістці Данилович, у МЗС закликають партнерів посилити тиск на РФ

Міністерство закордонних справ України засуджує винесений у середу російською окупаційною владою у тимчасово окупованому Криму незаконний вирок українській громадянській журналістці Ірині Данилович, яка була засуджена до 7 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму та штрафу.

"Данилович є громадянською журналісткою, яка висвітлювала теми прав медичних працівників, а також співпрацювала з низкою незалежних ЗМІ, які висвітлювали політичні судові процеси в тимчасово окупованому Криму. Наприкінці квітня 2022 року її було викрадено російськими силовиками та ув’язнено в СІЗО м. Сімферополя. Ірині Данилович були висунуті абсурдні звинувачення в "незаконному зберіганні вибухових речовин" - вже "традиційний" фейк, який використовується російською окупаційною владою стосовно українських активістів", - ідеться у повідомленні на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

Повідомляється про випадки застосування стосовно Данилович морального та фізичного тиску, ігнорування необхідності надання медичної допомоги під час перебування в ув'язненні та протягом судового розгляду справи.

Також у відомстві повідомили, що генеральна асамблея ООН в резолюції від 15 грудня засудила дії російської окупаційної влади в Криму, зокрема проти Данилович, та висловила серйозну стурбованість триваючими свавільними затриманнями, арештами та вироками громадянам України за їхні дії і заяви проти агресії РФ.

"Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту та партнерів України, зокрема в рамках Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму, та запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України", - йдеться у заяві.

Теги: #вирок #крим #журналістка #окупація

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