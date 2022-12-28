На Харківщині взято під варту двох колишніх працівників "Укрзалізниці", які допомагали окупантам перекидати військову техніку

Співробітники УСБУ у Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури затримали двох колишніх працівників регіональної філії "Укрзалізниці", які під час окупації допомагали РФ відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб ворожих угруповань на східному фронті.

"Під час захоплення регіону вони (затримані - ІФ-У) приєдналися до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там їх призначили керівником та заступником виробничого підрозділу, створеного агресором, "Купянской колейной машинной станции", - повідомляє УСБУ у Харківській області.

За даними спецслужби, затримані сприяли перекиданню ешелонів із військовою технікою, озброєнням та боєприпасами з території Росії у тимчасово захоплені райони Харківщини. Після звільнення регіону фігуранти намагалися затаїтися та втекти, проте правоохоронці встановили їх місцеперебування та затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.