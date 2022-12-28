Ворог на півдні змушений постійно передислоковуватися та облаштовувати нові рубежі оборони - Гуменюк

Ворог на півдні під тиском вогневого контролю українських військових змушений постійно передислоковуватись та облаштовувати нові рубежі оборони, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Що стосується їх тактики дій, то вони змушені під тиском нашого вогневого контролю передислоковуватися постійно, шукати нові місця. Наша робота, зокрема, спрямована на те, щоб вони свої бойові позиції посунули якнайдалі від узбережжя. Щоб менше можливість була вражати наші об'єкти та населені пункти на правому березі", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону у середу.

За її словами, українські воїни виконують цю роботу "потужно, тому ворог і нервує".

"У них немає моральної стійкості, вони постійно змучені передислокаціями та облаштуванням нових рубежів оборони дедалі глибше", - зазначила Гуменюк.