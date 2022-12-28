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16:53 28.12.2022

Україна об'єднала Євросоюз – послання Зеленського Раді

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Україна об'єднала Євросоюз – послання Зеленського Раді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна останнім часом об'єднала Європейський Союз.

"За десять місяців цього року ми допомогли Заходу віднайти себе знову, повернутися на глобальну арену і відчути – наскільки Захід переважає. Ніхто на Заході вже не боїться і ніколи не буде боятися Росії. Ми допомогли Євросоюзу набути справжньої субʼєктності. Допомогли Європі відчути себе не кількома чемпіонатами з командами різного рівня, а однією сильною командою, яка разом з усім вільним світом бореться за перемогу. Саме Україна об'єднала Європейський Союз", - заявив він, виступаючи у середу у Верховній Раді з посланням "Про основи внутрішньої та зовнішньої політики".

"Європа долає кризи. І це – попри колосальні ресурси, кинуті Росією на те, щоб зламати наш континент. Все, що Росія намагалась робити проти Європи, не спрацювало. Кожен російський крок став помилкою. Наші ж кроки – спрацювали", - сказав президент.

За його словами, вперше в історії Євросоюз допомагає захищатися від такої масштабної агресії, вперше низка країн ЄС змінила своє законодавство та свої політичні правила і тепер надає збройну підтримку нашій державі, вперше в історії деякі країни Європи переглянули поняття нейтралітатету та протистоять агресії разом з Україною.

Зеленський зазначив, що "більшість країн світу вже не цікавиться, чи почує їх Росія. Із цим покінчено. Тепер світ по-справжньому зацікавлений в тому, чого ще очікувати від України, що ще Україна може дати Європі і світу".

"Ми даємо кожному нашому партнеру унікальне відчуття та історичну можливість – бути переможцем разом з Україною. Завдяки українцям світ згадує, що це таке – бути переможцями. Наступного року ми це тільки посилимо", - заявив він.

Він переконаний, що "настає час для початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі".

Теги: #україна #обєднання #євросоюз

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