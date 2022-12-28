Події

12:02 28.12.2022

В Україні очікується прохолодна погода, місцями мокрий сніг і поривчастий вітер

1 хв читати
В Україні очікується прохолодна погода, місцями мокрий сніг і поривчастий вітер

Найближчої доби в Україні очікується прохолодна погода, на більшій частині території країни без опадів, лише місцями мокрий сніг і поривчастий вітер.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер, 29 грудня, в Україні без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині місцями невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни 4-9° тепла.

У Києві в четвер без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 29 грудня найвища температура вдень (8,2°) була у 2017 році, найнижча вночі (-26,5°) у 1930 році.

У п'ятницю, 30 грудня, в Україні без істотних опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ у північно-східних областях, слабкий дощ із мокрим снігом.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, удень у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 2-7° тепла, у південних і західних областях 5-10°, у Криму до 14° тепла.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 5°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 28.12.2022
Після перемоги толерантність до корупції знизиться - юрист

Після перемоги толерантність до корупції знизиться - юрист

20:22 27.12.2022
Мінекономіки очікує зниження ВВП України в 2022 році на 32% і підтверджує прогноз зростання на 3,2% у 2023 році

Мінекономіки очікує зниження ВВП України в 2022 році на 32% і підтверджує прогноз зростання на 3,2% у 2023 році

12:49 26.12.2022
В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

14:14 24.12.2022
Найближчі дні в Україні очікуються теплими, але дощовими, місцями туман

Найближчі дні в Україні очікуються теплими, але дощовими, місцями туман

20:30 23.12.2022
МВФ очікує спаду ВВП України на 40,5% у IV кв.-2022 та 34,5% у I кв.-2023 і зростання на 6-21% у наступні кв.-2023

МВФ очікує спаду ВВП України на 40,5% у IV кв.-2022 та 34,5% у I кв.-2023 і зростання на 6-21% у наступні кв.-2023

17:05 23.12.2022
У вихідні в Києві очікується погіршення погодних умов, у КМДА закликають водіїв бути уважними на дорогах

У вихідні в Києві очікується погіршення погодних умов, у КМДА закликають водіїв бути уважними на дорогах

11:58 23.12.2022
Тепла дощова погода очікується в Україні у вихідні

Тепла дощова погода очікується в Україні у вихідні

10:39 23.12.2022
Прогноз погоди на вихідні 24–25 грудня: світле свято з плюсовою температурою та дощем

Прогноз погоди на вихідні 24–25 грудня: світле свято з плюсовою температурою та дощем

14:32 22.12.2022
Шмигаль: Вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів

Шмигаль: Вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів

14:25 22.12.2022
Удари по енергосистемі можуть погіршити прогноз ВВП на 2023 р. на 3-9 п. п. - прем'єр

Удари по енергосистемі можуть погіршити прогноз ВВП на 2023 р. на 3-9 п. п. - прем'єр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Куршевелі затримано українського бізнесмена і колишнього нардепа Костянтина Жеваго - ДБР

Дефіцит в енергосистемі збільшився через зупинення блоків генерації внаслідок обстрілу РФ газової інфраструктури на сході України - "Укренерго"

Голову КС обиратимуть після заповнення всіх вакансій суддів - Головатий

Російські окупанти за добу втратили 550 осіб особового складу та 13 броньованих машин

Харків під обстрілом - Терехов

ОСТАННЄ

У Куршевелі затримано українського бізнесмена і колишнього нардепа Костянтина Жеваго - ДБР

Інформатора окупантів, який "зливав" позиції ЗСУ в Краматорську, засуджено на 11 років позбавлення волі

Троє людей, зокрема підліток, постраждали від ворожих обстрілів у селі Кізомис Херсонської області

Міністр оборони Франції прибув до Києва – ЗМІ

На Київщині відбуваються тренування саперів, можливі звуки вибухів

Дефіцит в енергосистемі збільшився через зупинення блоків генерації внаслідок обстрілу РФ газової інфраструктури на сході України - "Укренерго"

Правові наслідки застосування закону "Про свободу совісті та релігійні організації" не в компетенції КС - судді

Буданов відвідав передові позиції української армії в Бахмуті

Голову КС обиратимуть після заповнення всіх вакансій суддів - Головатий

У лісі на Харківщині на вибуховому пристрої підірвалися дитина і дорослий, обох госпіталізовано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА