В Україні очікується прохолодна погода, місцями мокрий сніг і поривчастий вітер

Найближчої доби в Україні очікується прохолодна погода, на більшій частині території країни без опадів, лише місцями мокрий сніг і поривчастий вітер.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер, 29 грудня, в Україні без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині місцями невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни 4-9° тепла.

У Києві в четвер без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 29 грудня найвища температура вдень (8,2°) була у 2017 році, найнижча вночі (-26,5°) у 1930 році.

У п'ятницю, 30 грудня, в Україні без істотних опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ у північно-східних областях, слабкий дощ із мокрим снігом.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, удень у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 2-7° тепла, у південних і західних областях 5-10°, у Криму до 14° тепла.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 5°.