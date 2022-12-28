В Одесі почали демонтувати пам'ятник Катерині – ЗМІ

Одеські комунальники в середу розпочали підготовку до демонтажу пам'ятника Катерині, повідомляє видання "Думська" з посиланням на власного кореспондента.

"Пам'ятник Катерині Другий на однойменній площі в центрі Одеси почали демонтувати сьогодні рано-вранці. (…) Комунальники розпочали підготовку до демонтажу, вони розбирають нещодавно зведений навколо пам'ятника саркофаг", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що рух на площі довкола пам'ятника перекрито, на місці перебуває велика кількість охорони.