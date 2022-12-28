Події

00:16 28.12.2022

На Донеччині призупинили роботу котельні через пошкодження магістрального газопроводу на Харківщині

1 хв читати
На Донеччині призупинили роботу котельні через пошкодження магістрального газопроводу на Харківщині

На Донеччині котельні призупинили роботу через пошкодження магістрального газопроводу в Харківській області, повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

"Наразі всі котельні, які працюють на газі, призупинили свою роботу", - написав Кириленко у своєму фейсбуці.

Він пояснив, що "ушкодження магістрального газопроводу в Харківській області спричинило вимушене аварійне відключення котелень на території Донецької області".

Кириленко також зазначив, що наразі сформовано ремонтні бригади для термінового виявлення та обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт.

"Як швидко вдасться ремонтникам відновити роботу газопроводу, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу", - наголосив він.

Глава ОВА пообіцяв повідомляти додатково про хід робіт, запуск котелень та відновлення газо- та теплопостачання на території області. 

Теги: #україна #відключення #котельні #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:53 27.12.2022
Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

22:43 27.12.2022
Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

22:34 27.12.2022
Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

22:11 27.12.2022
Данилов закликав УПЦ офіційно відхреститися від РПЦ

Данилов закликав УПЦ офіційно відхреститися від РПЦ

22:03 27.12.2022
Київ отримує стабільні обсяги е/е, їх вдається рівномірно розподіляти

Київ отримує стабільні обсяги е/е, їх вдається рівномірно розподіляти

22:37 26.12.2022
Індія може бути активнішою у зусиллях по завершенню агресії РФ - Зеленський

Індія може бути активнішою у зусиллях по завершенню агресії РФ - Зеленський

22:36 26.12.2022
В Україні відключено від електроенергії 9 млн. людей – Зеленський

В Україні відключено від електроенергії 9 млн. людей – Зеленський

22:34 26.12.2022
Зеленський про підсумки візиту до США: Все, про що домовилися, реалізуємо швидко, наскільки це можливо

Зеленський про підсумки візиту до США: Все, про що домовилися, реалізуємо швидко, наскільки це можливо

22:33 26.12.2022
Зеленський назвав ситуацію на Донбасі «важкою та болісною»

Зеленський назвав ситуацію на Донбасі «важкою та болісною»

14:12 26.12.2022
Японська NTT Group1 виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища України

Японська NTT Group1 виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

Данилов закликав УПЦ офіційно відхреститися від РПЦ

Російські військові обстріляли пологове відділення у Херсоні: Медпрацівники та пацієнти перебували в укритті та не постраждали

ОСТАННЄ

Кабмін продовжив на 2023 рік перехідний період із переоформлення допомоги на дітей під опікою та піклуванням - Шмигаль

Ситуація в енергосистемі покращилася, але високі ризики повторних ударів РФ до нового року

Російські військові обстріляли пологове відділення у Херсоні: Медпрацівники та пацієнти перебували в укритті та не постраждали

ДСНС оголосила конкурс на постачання 59 тис. тонн зерна в межах Grain from Ukraine - Мінагрополітики

Комендантська година на Одещині в новорічну ніч залишиться без змін

В Україні оновлено правила любительського і спортивного рибальства

У Львівській області судитимуть митника за хабар зі сприяння контрабандного вивезення золота

Поліція затримала двох "ворів у законі" за організацію та участь у "сходках"

У результаті російських атак в Україні вже знищено понад 35 тис. об'єктів

Створення наступального угруповання у Білорусі не спостерігається, ситуація контрольована - Держприкордонслужба України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА