На Донеччині призупинили роботу котельні через пошкодження магістрального газопроводу на Харківщині

На Донеччині котельні призупинили роботу через пошкодження магістрального газопроводу в Харківській області, повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

"Наразі всі котельні, які працюють на газі, призупинили свою роботу", - написав Кириленко у своєму фейсбуці.

Він пояснив, що "ушкодження магістрального газопроводу в Харківській області спричинило вимушене аварійне відключення котелень на території Донецької області".

Кириленко також зазначив, що наразі сформовано ремонтні бригади для термінового виявлення та обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт.

"Як швидко вдасться ремонтникам відновити роботу газопроводу, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу", - наголосив він.

Глава ОВА пообіцяв повідомляти додатково про хід робіт, запуск котелень та відновлення газо- та теплопостачання на території області.