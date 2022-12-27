У Львівській області судитимуть митника за хабар зі сприяння контрабандного вивезення золота

На Львівщині передано до суду матеріали кримінального провадження щодо митного інспектора, який за хабар обіцяв пропустити через кордон без оформлення 2,5 кг золота, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів завершено досудове слідство та направлено до суду обвинувальний акт щодо головного держінспектора одного з митних пунктів Львівської митниці за фактом отримання неправомірної вигоди", – зазначено у повідомленні.

За даними слідства, у серпні 2022 року митник пообіцяв мешканці Львова організувати безперешкодне вивезення майже 2,5 кг золота поза митним контролем і зажадав за це $8800.

Митника затримали у вересні поточного року під час отримання останньої частини хабара.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також його усунено з посади.