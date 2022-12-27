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16:07 27.12.2022

Тисяча опорних шкіл отримає донорську допомогу ЮНІСЕФ у розмірі $2 тис. - Зеленська

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Тисяча опорних шкіл отримає донорську допомогу ЮНІСЕФ у розмірі $2 тис. - Зеленська

ЮНІСЕФ відправить донорську допомогу на адресу 1 000 опорних шкіл в Україні у розмірі $2 тис. кожній на інвентар та столове обладнання, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Як інформує пресслужба Офісу президента України у вівторок, такі дані містяться у першій із серії публікацій Олени Зеленської, присвяченій підсумкам її роботи у 2022 році. "Тисяча опорних шкіл отримає донорську допомогу від ЮНІСЕФ у розмірі 2 тис. дол. США на інвентар та обладнання для їдалень", - ідеться у повідомленні.

Ця публікація присвячена реформі шкільного харчування. Реформу було розпочато з ініціативи дружини президента до повномасштабного російського нападу – 1 січня 2022 року. З початком повномасштабної агресії велика кількість людей потребувала забезпечення гарячим харчуванням. У школах, які завдяки реформі мали оновлену технічну базу, змогли готувати сотні тисяч порцій їжі.

Зеленська акцентувала на основних напрямах, якими рухалася реформа цьогоріч. Серед них є створення передумов для початку будівельних робіт фабрики-кухні в Бучі, яку планується запустити 1 вересня 2023 року. "Вона стане пілотним проєктом, і в майбутньому мережу фабрик-кухонь буде поширено на всю територію України. Кожна з них зможе забезпечувати харчуванням 30-40 навчальних закладів", - ідеться у повідомленні.

Крім того, згідно з релізом, за підтримки українсько-швейцарської програми DECIDE проведено серію стратегічних сесій "Реформа шкільного харчування: в умовах дії воєнного стану", присвячених необхідності забезпечення якісного та повноцінного харчування у навчальних закладах, які під час російського вторгнення працюють очно.

"Важливо, щоб у таких складних умовах заклади освіти мали змогу для організації харчування і водночас – щоб якість і безпечність харчування не погіршилися", – зазначила перша леді.

Команда Інституту освітньої аналітики, швейцарсько-українського проєкту DECIDE та МОН проводить дослідження стану організації шкільного харчування, щоб сформувати карту потреб та виявити найактуальніші проблеми громад в організації харчування. Триватиме навчання кухарів та наповнення і розвиток порталу "ЗнаЇмо".

Теги: #юнісеф #зеленська

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