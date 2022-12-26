Укрзалізниця призначила сім нових поїздів на Новий рік

АТ "Укрзалізниця" повідомляє про призначення семи додаткових рейсів пасажирських поїздів напередодні Нового року, шість із яких у карпатському напрямку.

Потяг №191/192 "Київ – Львів" 30 грудня. О 07:44 відправлення з Києва, о 15:28 прибуття до Львова. Зворотний рейс того ж дня: о 08:06 відправлення зі Львова, о 15:38 прибуття до Києва.

Потяг №229/230 "Київ – Ужгород" через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве. 29 грудня о 20:03 відправлення з Києва, 30 грудня о 13:23 прибуття до Ужгорода. Зворотний рейс: 30 грудня о 22:21 відправлення з Ужгорода, 31 грудня о 13:40 прибуття до Києва.

Потяг №238/237 "Одеса – Ужгород" через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве. 29 грудня о 17:00 відправлення з Одеси, 30 грудня о 12:02 прибуття до Ужгорода. Зворотний рейс: 30 грудня о 17:00 відправлення з Ужгорода, 31 грудня об 11:06 прибуття до Одеси.

Потяг №216/215 "Запоріжжя – Івано-Франківськ". 28 та 30 грудня о 13:05 відправлення із Запоріжжя, о 04:58-05:50 проїзд через Львів та о 08:13 прибуття до Івано-Франківська. Зворотні рейси: 29 та 31 грудня о 15:42 відправлення з Івано-Франківська, о 18:35-19:10 проїзд через Львів та о 12:05 прибуття до Запоріжжя.

№255/256 "Київ – Чернівці" через Івано-Франківськ та Коломию. 28, 29 та 30 грудня відправлення з Києва, прибуття наступного дня о 05:50 до Чернівців. Зворотні рейси: 29, 30 грудня та 1 січня о 17:38 відправлення з Чернівців, наступного дня о 9:22 прибуття до Києва.

№211/212 "Харків – Львів". 29 грудня о 13:43 відправлення з Харкова, 30 грудня о 8:27 прибуття до Львова. Зворотний рейс: о 17:50 зі Львова із прибуттям до Харкова о 12:13.

№176/175 "Київ – Кривий Ріг" через Миронівку, станцію ім.Шевченка, Олександрію 30 грудня. О 06:19 відправлення з Києва, о 15:07 прибуття до Кривого Рогу. Зворотний рейс того ж дня: о 08:09 відправлення із Кривого Рогу, о 16:26 прибуття до Києва.