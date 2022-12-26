У США розробили спеціальний план, щоб підготувати батарею ЗРК Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за 6 місяців

Уряд США розробив спеціальний план, щоб підготувати батарею зенітно-ракетний комплекс Patriot до експлуатації в Україні менш як за шість місяців, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як розповів міністр в інтерв'ю The Associated Press, він "абсолютно задоволений" результатами візиту президента України Володимира Зеленського до США минулого тижня.

Також Кулеба повідомив, що уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, хоча зазвичай навчання займає до року.