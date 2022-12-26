Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Клименка та Івана Холостенка на посади послів в Аргентині та Нігерії, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"22-26 грудня проходить конференція послів України "Війна та нові горизонти у світі". У рамках цього заходу, зокрема, традиційно проходять призначення та узгодження кандидатур послів президентом України. На додаток до опублікованих 23 лютого призначень послів України у Латвії, Болгарії, Перу та Бахрейні сьогодні президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Клименка та Івана Холостенка на посади послів в Аргентині та Нігерії", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Також у МЗС повідомили, що кандидатуру ще однієї дипломатки президент погодив призначити до однієї з європейських країн.