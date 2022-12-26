Події

19:14 26.12.2022

Кнесет запланував на четвер голосування щодо нового уряду Ізраїлю

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Кнесет запланував на четвер голосування щодо нового уряду Ізраїлю

Ізраїльський парламент - Кнесет - уранці 29 грудня проведе слухання та голосування щодо нового складу уряду, зібраного Біньяміном Нетаньягу, пише газета Times of Israel.

У понеділок спікер Кнесету Ярів Левін офіційно поінформував парламентарів про те, що Нетаньягу оголосив, що здатний сформувати наступний уряд Ізраїлю.

Тепер у Нетаньягу є сім днів, перш ніж він має привести до присяги свою шестипартійну коаліцію, отже, якщо з якихось причин голосування не відбудеться саме 29 грудня, як заплановано, воно може бути проведене до 2 січня.

Раніше Нетаньягу, який очолює блок правих партій країни, що переміг на парламентських виборах, повідомив президенту Ісхаку Герцогу, що він успішно сформував уряд.

Теги: #ізраїль #уряд #кнессет

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