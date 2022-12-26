"Auchan Україна" передасть 3 тис. боксів турботи для Києва у межах партнерського проєкту з корпорацією "Біосфера" та школою німецької мови StartDeutsch Schule, повідомили у пресслужбі ритейлера агентству "Інтерфакс-Україна".

Бокси турботи - пакети або коробки з мінімальним набором продуктів, які можуть знадобитися людині, що надовго застрягла в ліфті. До складу кожної коробки входить вода, печиво, сухі серветки, вологі рушники, пакет для сміття, стаканчик і заспокійливе.

У межах партнерського проєкту насамперед такі бокси буде розміщено в будинках, які найчастіше підпадають під стабілізаційні та екстрені відключення світла.

Частину боксів уже передано місту Києву та розміщено у ліфтах столиці, ще 3 тис. коробок готують до відправлення. Цю партію коробок буде розміщено у ліфтах Оболонського, Солом'янського, Подільського та Дніпровського районів. Загалом партнерська програма на цьому етапі передбачає встановлення боксів у 5 тис. ліфтів. У столиці у житловому фонді понад 20 тис. ліфтів.

Як зазначили у пресслужбі ритейлера, "Auchan Україна" разом із партнерами планують розширити проєкт на інші великі міста України.

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі, перший магазин було відкрито у Франції у 1961 році.

ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", до російського вторгнення мережа ритейлера налічувала понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.