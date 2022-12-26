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11:36 26.12.2022

За зловживання під час будівництва "Охматдиту" до 5 років ув'язнення засуджено екскерівника "Укрмедпроектбуду"

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За зловживання під час будівництва "Охматдиту" до 5 років ув'язнення засуджено екскерівника "Укрмедпроектбуду"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винною та засудив до п’яти років позбавлення волі колишнього керівника ДП "Укрмедпроектбуд" за мільйонні зловживання під час будівництва сучасного комплексу дитячої лікарні "Охматдит", повідомляє Спеціалізована антикоруційна прокуратура.

"26 грудня 2022 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишню очільницю ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника визнано винними у зловживаннях під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", що завдали понад 30 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в понеділок.

У повідомленні наголошується, що колишнього директора держпідприємства визнано винною і за вироком суду їй призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду керівника суб'єкта підприємництва терміном на три роки.

За інформацією прокуратури, генпідрядника засуджено до чотирьох років позбавлення волі, також із позбавленням права обіймати посаду керівника суб'єкта господарювання терміном на три роки.

Також, як повідомляє САП, суд задовольнив цивільний позов ДП "Укрмедпроектбуд" та стягнув із колишньої очільниці цього підприємства та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника завдані збитки у сумі понад 30 млн грн.

Вирок ВАКС може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Теги: #суд #зловживання #охматдит

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