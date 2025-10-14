Експосадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру в 1,1 млн грн незаконних виплат

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито колишнього тимчасово виконувача обов’язків начальника Військової академії (м. Одеса) на зловживанні службовим становищем.

"Підозрюваний - заступник начальника Військової академії, тимчасово виконуючи обов’язки керівника, діючи умисно та в інтересах іншої особи, забезпечив незаконне нарахування грошових виплат підлеглому військовослужбовцю, який тривалий час перебував поза межами служби", - повідомляє в телеграм-каналі у вівторок Офіс генпрокурора.

За інформацією прокуратури, попри достовірну інформацію про фактичну відсутність військовослужбовця, який у квітні 2022 року виїхав за межі державного кордону України та не повернувся, підозрюваний надавав підлеглим розпорядження щомісяця вносити його у табелі обліку робочого часу та здійснювати всі види грошового забезпечення ‒ премії, надбавки та додаткову винагороду.

"Щоб приховати незаконні дії, посадовець звільнив військовослужбовця з попередньої посади та призначив його на іншу, продовжуючи забезпечувати нарахування коштів", - зазначається в повідомленні.

Унаслідок таких дій, за період з квітня 2022 року по липень 2024 рік, військовослужбовцю було безпідставно нараховано понад 1,1 мільйона гривень, чим державі завдано збитків.

Полковнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Одеській області, за оперативного супроводу УСР в Одеській області ДСР НП України.