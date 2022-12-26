Події

09:33 26.12.2022

Десятки людей госпіталізовано внаслідок аварії поїзда з аміаком у Сербії

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Вантажний потяг з аміаком зійшов з рейок у східній Сербії в неділю, що викликало погіршення самопочуття в десятків людей та стало причиною перекриття головної міжнародної автомагістралі, повідомляє Associated Press з посиланням на сербські ЗМІ.

У місті Пирот оголошено надзвичайний стан, влада звернулася до жителів із проханням не залишати своїх осель. Десятки людей госпіталізовано.

Повідомляється, що через обмежену видимість, спричинену витіканням, кілька автомобілів розбилися на головній трасі, що веде до Болгарії, в період завантаженості доріг через Різдвяні свята.

Унаслідок витоку газоподібний аміак може зайнятися і призвести до серйозних травм або навіть смерті.

 

Теги: #аварія #сербія #аміак

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