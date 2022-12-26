Події

07:34 26.12.2022

У МО РФ підтвердили вибух на аеродромі в Енгельсі, троє військових загинули

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У МО РФ підтвердили вибух на аеродромі в Енгельсі, троє військових загинули

У Міністерстві оборони Російської Федерації підтвердили, що збили український безпілотник під час підльоту до аеродрому "Енгельс", у результаті падіння його уламків загинуло 3 військових, техніка не постраждала.

"26 грудня близько 1:35 за московським часом (0:35 за Києвом – ІФ-У) засобами протиповітряної оборони ПКС Росії збитий на малій висоті при підльоті до військового аеродрому "Енгельс" Саратовської області український безпілотний літальний апарат", - повідомило Міноборони РФ.

"Унаслідок падіння уламків безпілотника троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень", - сказали в Міноборони РФ.

"Авіаційна техніка пошкоджень не отримала", - заявили у Міноборони.

 

 

Теги: #росія #вибухи #аеродром

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