Глава МЗС Кулеба і посли України відвідали Миколаїв

У рамках конференції послів України міністр Дмитро Кулеба разом із заступниками та керівниками українських посольств і представництв за кордоном відвідали Миколаїв.

Як повідомляє в неділю пресслужба МЗС, представники українського дипломатичного корпусу ознайомилися з умовами, в яких живе прифронтове місто, відвідали об'єкти цивільної, зокрема освітньої, інфраструктури, зруйновані або постраждалі внаслідок російських обстрілів.

Посли і керівництво МЗС побували на території ДП "Миколаївський суднобудівний завод", де розміщений недобудований ракетний крейсер, що є однотипним кораблем втопленого ЗСУ флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва". Вони також оглянули постраждалі від російських обстрілів житлові будівлі міста, готель Інгул, національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаївський ліцей №2, а також будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації.

"Побачивши наслідки російської агресії своїми очима, ми готові ще сильніше 24 години на добу і 365 днів на рік орати всю землю миру заради України і на нашу перемогу. Переконувати партнерів і тих, хто досі грає в "нейтральність". Ми будемо домагатися нових результатів для нашої країни, везти нову зброю, нове енергообладнання і заганяти російських негідників у ще більш глибоку ізоляцію", - заявив міністр Кулеба.

Під час зустрічі з цивільним і військовим керівництвом Миколаєва і області обговорювалися зусилля іноземних дипломатичних установ України щодо залучення іноземної допомоги для відновлення і економічного розвитку Миколаєва і регіону, зокрема в сфері кораблебудування і підготовки кадрів у цій сфері.