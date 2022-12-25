Події

13:21 25.12.2022

У найближчий тиждень комендантська година на Київщині діятиме з 23:00 до 05: 00

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У найближчий тиждень комендантська година на Київщині діятиме з 23:00 до 05: 00

У найближчий тиждень у Київській області комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00, повідомляє пресслужба Київської ОВА.

"Комендантська година в Київській області діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника Київської обласної Військової адміністрації по всій території регіону продовжено з 25 грудня 2022 року до 1 січня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадують, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися на транспорті або пішки.

"Виняток - задіяність у роботі критичної інфраструктури, про що у людини є доказ у вигляді спецперепустки встановленого зразка. Також з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу", - підсумували в ОВА.

 

Теги: #комендантська_година #київська_область

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