Росія знизила швидкість просування військ в районі Бахмута - ISW

Росія знизила швидкість просування своїх військ в районі Бахмута за останні дні, російські військові визнають відтіснення частини угруповання "Вагнера" на позиції, які ті займали кілька днів тому, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики підрахували, що в листопаді і грудні російські війська зробили менше загальних наступів в районі Бахмута порівняно з жовтнем.

Російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій в районі Бахмута і вони можуть спробувати ініціювати тактичну або оперативну паузу, вважають експерти.

У окупантів зараз немає необхідного запасу артилерійських боєприпасів для підтримки великомасштабних наступальних операцій.

Повідомлення про важкі втрати найманців "Вагнера" в районі Бахмута в останні тижні також, ймовірно, вплинули на нинішні оперативні можливості російських сил в цьому районі, заявляють аналітики.

Брак особового складу і боєприпасів російської армії, цілком ймовірно, не дасть їй змоги підтримувати нинішній високий темп наступальних операцій в районі Бахмута в найближчій перспективі. Російські війська раніше виділяли значні ресурси для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська навесні та влітку 2022 року. Кульмінацією російських військ стало захоплення Лисичанська на початку липня, але вони не змогли захопити сусідній Сіверськ і Слов'янськ.

Зацикленість російських військових на проведенні кампанії з великим виснаженням для досягнення тактичних цілей по захопленню Сєвєродонецька і Лисичанська врешті-решт підірвала здатність російських збройних сил домогтися своєї більшої оперативної мети - оточити українські сили вздовж траси E40 і врешті-решт вийти на адміністративні кордони Донецьк.

Дорогий наступ Росії на Бахмут також може підірвати її здатність переслідувати довгострокові цілі на Донбасі, зазначили в ISW.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-24