Ворог у суботу продовжував обстрілювати Нікополь

Російські окупанти у суботу продовжували обстрілювати Нікополь Дніпропетровської області, постраждалих немає, але є руйнування, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Сьогодні під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська ТГ. Є руйнування, але люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у межах інших територій району день пройшов без надзвичайних ситуацій.

Євтушенко закликав мешканців прибережних територій перебувати в укриттях або скористатися правилом двох стін.