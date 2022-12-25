Події

07:15 25.12.2022

Ворог у суботу продовжував обстрілювати Нікополь

1 хв читати
Ворог у суботу продовжував обстрілювати Нікополь

Російські окупанти у суботу продовжували обстрілювати Нікополь Дніпропетровської області, постраждалих немає, але є руйнування, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Сьогодні під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська ТГ. Є руйнування, але люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у межах інших територій району день пройшов без надзвичайних ситуацій.

Євтушенко закликав мешканців прибережних територій перебувати в укриттях або скористатися правилом двох стін.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікополь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 25.12.2022
Окупанти минулої доби 71 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

Окупанти минулої доби 71 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

10:30 25.12.2022
За добу на Харківщині 1 загиблий, 1 постраждала від ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині 1 загиблий, 1 постраждала від ворожих обстрілів - Синєгубов

09:03 25.12.2022
Ворог обстріляв із важкої артилерії Нікополь

Ворог обстріляв із важкої артилерії Нікополь

08:41 25.12.2022
У Донецькій області у результаті ворожих обстрілів поранено сім місцевих жителів

У Донецькій області у результаті ворожих обстрілів поранено сім місцевих жителів

07:23 25.12.2022
Сумську область у суботу росіяни обстріляли 87 разів

Сумську область у суботу росіяни обстріляли 87 разів

21:14 24.12.2022
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до 14 одиниць

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до 14 одиниць

20:45 24.12.2022
До 68 людей зросла кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона

До 68 людей зросла кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона

10:55 24.12.2022
За добу на Харківщині постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано - голова ОВА

За добу на Харківщині постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано - голова ОВА

08:18 24.12.2022
У результаті обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, п’ятеро поранено

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, п’ятеро поранено

08:11 24.12.2022
За ніч окупанти випустили понад 60 снарядів у Нікопольському районі

За ніч окупанти випустили понад 60 снарядів у Нікопольському районі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Єврокомісії фон дер Ляєн у різдвяному зверненні: Це був рік солідарності з українцями

Окупанти втратили за добу в Україні близько 620 військових, 5 танків і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

Окупанти впровадили комендантську годину у Василівці, працівникам видають спецперепустки, а мешканцям забороняють покидати житло

До 68 людей зросла кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона

У Херсоні в результаті обстрілу РФ загинули 10 людей, 55 поранено

ОСТАННЄ

У найближчий тиждень комендантська година на Київщині діятиме з 23:00 до 05: 00

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

Щонайменше 23 людини стали жертвами зимового шторму в США - ЗМІ

Президент Єврокомісії фон дер Ляєн у різдвяному зверненні: Це був рік солідарності з українцями

Кількість військових злочинів, зареєстрованих з початку деокупаційних заходів на Харківщині, перевищила 4 тисячі - поліція

Окупанти втратили за добу в Україні близько 620 військових, 5 танків і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

Росія знизила швидкість просування військ в районі Бахмута - ISW

ОАЕ передадуть Україні 2500 генераторів

Кулеба подякував держсекретарю США Блінкену за мобілізацію підтримки України

У храмах Київщини планується організувати "пункти незламності"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА