Події

19:37 24.12.2022

Ситуацію з електропостачанням у столичних районах Оболонь, Куренівка та Борщагівка покращено

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Ситуацію з електропостачанням у столичних районах Оболонь, Куренівка та Борщагівка покращено

Ситуацію з електропостачанням у трьох столичних районах Оболонь, Куренівка та Борщагівка покращено, повідомив гендиректор електропостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Стан енергосистеми в Києві залишається критичним, але ситуація дещо просунулась. Завдяки зусиллям енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка та Борщагівка перебувають орієнтовно в таких самих умовах, як і решта міста", - написав він у своєму фейсбуці у суботу ввечері.

"Також усім нам сприяє і тепла погода. І все одно прошу бути обережними з використанням техніки та не вмикати в розетки все одразу", - додав Коваленко.

Теги: #київ #електропостачання #ситуація

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