Україні потрібно більше засобів контрбатарейної боротьби та далекобійних боєприпасів, щоб запобігати обстрілам мирних міст - Резніков

Українська армія потребує більшої кількості важкого озброєння, зокрема далекобійного, для захисту міст від обстрілів з боку російських терористів, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Варварський обстріл Херсона російськими терористами – це не тільки черговий військовий злочин, а й помста його жителям, які чинили опір окупації і довели всьому світу, що Херсон - це Україна. Україна зможе запобігти таким трагедіям, якщо у неї буде більше засобів контрбатарейної боротьби, більше артилерії і більше далекобійних боєприпасів. Таким чином російські вбивці будуть покарані і вигнані з України", - написав Резніков у Twitter.

Як повідомлялося, внаслідок ранкового обстрілу в Херсоні загорілося 66 легкових автомобілів. Відомо про сімох загиблих і 58 поранених мирних жителів.