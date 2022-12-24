Фінляндія ухвалила рішення про 11-й пакет військової допомоги Україні на EUR28,8 млн

Фінляндія поставить Україні 11-й пакет військової техніки вартістю EUR 28,8 млн, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України в середу.

Крім того, Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчальній підтримці Збройних сил України у Великій Британії до кінця 2023 року.

"У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Велико Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців ЗСУ. Велика Британія звернулася за підтримкою в свої країни-партнери для реалізації навчань", - йдеться в повідомленні.

За даними українського оборонного відомства, сукупна вартість всієї поставленої Фінляндією Україні військової техніки становить вже EUR189,2 млн.