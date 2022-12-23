Події

21:40 23.12.2022

Палата представників Конгресу США схвалила проєкт бюджету в $1,7 трлн на 2023 фінансовий рік

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Палата представників Конгресу США схвалила проєкт бюджету в $1,7 трлн на 2023 фінансовий рік

Палата представників Конгресу США слідом за Сенатом схвалила проєкт бюджету на 2023 рік фінансовий рік на суму $1,7 трлн, свідчать результати голосування.

Проєкт бюджету передбачає фінансування адміністрації до осені 2023 року. При цьому, за даними CNN, $45 млрд із бюджету виділять на допомогу Україні та країнам НАТО.

Наразі законопроєкт направлять на підпис президенту США Джо Байдену.

CNN уточнює, що приблизно $40 млрд із бюджету передбачено для реагування на такі стихійні лиха як урагани, лісові пожежі та повені.

У законопроєкт також включили положення про заборону застосування TikTok на урядових пристроях.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт, крім того, передбачає внесення змін до закону про підрахунок голосів на виборах у США від 1887 року.

Законопроєкт включає оборонні витрати у розмірі $858 млрд, а також витрати, пов'язані з обороною, у $773 млрд. Закладений законодавцями оборонний бюджет на 10% більше, ніж поточного року, і на $45 млрд перевищує суму, яку запросив Байден. Не оборонна частка бюджету на 6% вища за рівень 2022 фінансового року.

 

 

Теги: #бюджет #сша #конгрес #затвердження

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