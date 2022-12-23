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20:00 23.12.2022

Зеленський: Звільнення нашої землі, безпека для людей та відновлення країни після російських ударів – це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком

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Зеленський: Звільнення нашої землі, безпека для людей та відновлення країни після російських ударів – це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача заявив, що звільнення окупованих РФ територій, безпека для людей та відновлення країни після російських ударів є завданнями та компонентами української перемоги, яка наближається крок за кроком.

"Провів сьогодні Ставку – як завжди предметно. Сьогодні є новини для військових після візиту до США. Готуємо найближчі місяці і, загалом, наступний рік. Завдання наші – незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для людей. Відновлення нашої країни після російських ударів . Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, під час проведення засідання Ставки було заслухано доповіді командувачів.

Він також зазначив, що на фронті намічаються перспективи.

"Готуємось до різних варіантів дій держави-терориста – бачимо її наміри. І відповідатимемо", - сказав він.

 

 

 

Теги: #президент #ставка #засідання

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