Байден підписав закон про оборонний бюджет США з видатками майже $860 млрд

Президент США Джо Байден у п'ятницю поставив підпис під законом про оборонний бюджет США на 2023 фінансовий рік.

"Сьогодні я підписав (...) закон про бюджетні асигнування на національну оборону на 2023 фінансовий рік. Закон дає дозвіл використовувати асигнування міністерству оборони, програмам Міненерго з нацбезпеки, Держдепартаменту, міністерству внутрішньої безпеки та розвідувальної спільноти", - наводяться слова президента у заяві Білого Дому.

У свою чергу, The Washington Post повідомляє, що закон про оборонний бюджет зобов'язує виділити кошти на суму близько $858 млрд.

"Закон (...) передбачає наділення влади найважливішими повноваженнями для забезпечення національної оборони нашої країни, зовнішньої політики та внутрішньої безпеки", - йдеться у заяві Байдена.

Цей оборонний бюджет на 10% більше, ніж у поточному році, і на $45 млрд перевищує суму, яку запросив Байден.

Згідно з текстом підписаного Байденом документа, в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) виділяється $800 млн.