Події

19:00 23.12.2022

Байден підписав закон про оборонний бюджет США з видатками майже $860 млрд

1 хв читати
Байден підписав закон про оборонний бюджет США з видатками майже $860 млрд

 Президент США Джо Байден у п'ятницю поставив підпис під законом про оборонний бюджет США на 2023 фінансовий рік.

"Сьогодні я підписав (...) закон про бюджетні асигнування на національну оборону на 2023 фінансовий рік. Закон дає дозвіл використовувати асигнування міністерству оборони, програмам Міненерго з нацбезпеки, Держдепартаменту, міністерству внутрішньої безпеки та розвідувальної спільноти", - наводяться слова президента у заяві Білого Дому.

У свою чергу, The Washington Post повідомляє, що закон про оборонний бюджет зобов'язує виділити кошти на суму близько $858 млрд.

"Закон (...) передбачає наділення влади найважливішими повноваженнями для забезпечення національної оборони нашої країни, зовнішньої політики та внутрішньої безпеки", - йдеться у заяві Байдена.

Цей оборонний бюджет на 10% більше, ніж у поточному році, і на $45 млрд перевищує суму, яку запросив Байден.

Згідно з текстом підписаного Байденом документа, в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) виділяється $800 млн.

Теги: #бюджет #байден

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:40 23.12.2022
Палата представників Конгресу США схвалила проєкт бюджету в $1,7 трлн на 2023 фінансовий рік

Палата представників Конгресу США схвалила проєкт бюджету в $1,7 трлн на 2023 фінансовий рік

22:00 22.12.2022
Сенат США схвалив проєкт бюджету $1,7 трлн на 2023 рік із майже $45 млрд для України

Сенат США схвалив проєкт бюджету $1,7 трлн на 2023 рік із майже $45 млрд для України

12:57 22.12.2022
Понад 21 тис. студентів коледжів та вишів переведуть на бюджет – Міносвіти

Понад 21 тис. студентів коледжів та вишів переведуть на бюджет – Міносвіти

03:45 22.12.2022
Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

21:58 21.12.2022
Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

21:18 21.12.2022
Джо та Джилл Байден вітали Зеленського на галявині біля Білого Дому

Джо та Джилл Байден вітали Зеленського на галявині біля Білого Дому

15:56 21.12.2022
Байден про візит Зеленського до Вашингтона: Багато що потрібно обговорити

Байден про візит Зеленського до Вашингтона: Багато що потрібно обговорити

12:55 21.12.2022
Зустріч Байдена і Зеленського розпочнеться о 21:00 за київським часом

Зустріч Байдена і Зеленського розпочнеться о 21:00 за київським часом

07:51 16.12.2022
Американський Сенат ухвалив військовий бюджет США на 2023 рік

Американський Сенат ухвалив військовий бюджет США на 2023 рік

20:06 15.12.2022
Байден виступив за приєднання Африканського союзу до G20

Байден виступив за приєднання Африканського союзу до G20

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Громадяни Росії мають чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді

Зеленський: Звільнення нашої землі, безпека для людей та відновлення країни після російських ударів – це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком

Зеленський – енергетикам: Ви всі захисники України, адже відновлюєте постачання енергії після ракетних ударів російських терористів

Єрмак: Необхідно створити організацію з контролю умов перебування військовополонених та допуску до них, з якими не справляється МКЧХ

Зеленський анонсував створення Українського агентства міжнародної допомоги

ОСТАННЄ

Мінрозвитку та Мінцифри обговорили з послами країн G7 реформу містобудування в Україні

У результаті обстрілу одна з ТЕС ДТЕК призупинила роботу, загинув працівник станції

Зеленська обговорила з дружинами українських дипломатів підтримку вимушених переселенців за кордоном і надання Україні гуманітарної допомоги

Після закінчення роботи над проєктом генплану Харкова його винесуть на обговорення городян,

Зеленський заявив про підготовку модернізації дипслужби та активізацію української дипломатії за кількома напрямами

Громадяни Росії мають чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді

Зеленський: Звільнення нашої землі, безпека для людей та відновлення країни після російських ударів – це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком

У Харкові відкрилося регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Правоохоронці викрили механізм привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво лінії київського метро

У Києві замість трамваїв і тролейбусів тимчасово курсуватимуть автобуси через дефіцит електрики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА