У вихідні в Києві очікується погіршення погодних умов, у КМДА закликають водіїв бути уважними на дорогах

У суботу та неділю у Києві очікуються дощі та мокрий сніг, у Київській міській державній адміністрації закликають водіїв бути уважними на дорогах.

"Після періоду сухої погоди в Києві метеорологи прогнозують дощі та мокрий сніг. Зокрема, невеликі опади можливі протягом суботи. У ніч проти неділі в столиці очікують мокрий сніг", - йдеться в повідомленні КМДА, оприлюдненому в п'ятницю.

Повідомляється, що, за інформацією синоптиків, температура в столиці залишатиметься на позитивних позначках удень, а вночі триматиметься на рівні, близькому до нуля.

"Через це можливе підмерзання на покритті. Щоб уникнути обледеніння, дорожники оброблятимуть вулиці протиожеледними матеріалами. Просимо водіїв бути обачними на дорогах, а пішоходів – користуватися флікерами і ліхтариками в темний час доби", - підсумували в адміністрації.