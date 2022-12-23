Події

15:01 23.12.2022

В Україну прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням від партнерів - Шмигаль

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В Україну прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням від партнерів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в Україну прибуло вже понад 200 вантажів від партнерів з енергетичним обладнанням.

"Щодня в Європі та світі з'являються нові ініціативи на підтримку України й українців. Уже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Євросоюз пообіцяв мобілізувати для нас 900 генераторів. Дякуємо і цінуємо цей жест солідарності", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що, зокрема, партнери передають Україні потужні генераторні установки, здатні живити важливі об'єкти, такі як медичні заклади або насосні станції водоканалів.

Теги: #шмигаль #генератори

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