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11:58 23.12.2022

Тепла дощова погода очікується в Україні у вихідні

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Тепла дощова погода очікується в Україні у вихідні

Невеликий дощ очікується у суботу, 24 грудня, у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, у Карпатах з мокрим снігом, у Закарпатті та Карпатах – помірні опади, на решті території без істотних опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на південному заході та південному сході місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Криму та більшості західних областей вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

У Києві 24 грудня вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час спостережень у день 24 грудня найвища температура була +10,2°С у 2015 році, найнижча вночі на позначці -25,6°С у 1902 році.

У неділю, 25 грудня, у всій Україні часом дощ, у Карпатах та північних областях місцями з мокрим снігом. Удень у західних та південно-західних областях без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень у Прикарпатті та місцями у південних областях 4-9° тепла (у Карпатах протягом доби 0-3° морозу).

У Києві 25 грудня невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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