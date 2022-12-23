Туреччина поки не бачить кроків з боку Фінляндії та Швеції для вирішення питання щодо їхнього вступу в НАТО

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у четвер, що Стокгольм і Гельсінкі так само не виконують зобов'язання, які передбачені угодою трьох країн для врегулювання питання про членство Швеції та Фінляндії в НАТО, повідомляє "Анадолу".

"Практичних кроків щодо видачі Фінляндією та Швецією Туреччині осіб, причетних до тероризму, а також заморожування активів злочинних структур немає", - передає "Анадолу" слова Чавушоглу після зустрічі зі своїм шведським колегою Тобіасом Більстрьомом.

Однак глава МЗС зазначив, що Стокгольм вживає і правильних дій, і згадав депортацію Швецією до Туреччини людини, пов'язаної з Робочою партією Курдистану. Також Чавушоглу вказав на просування вперед щодо скасування обмежень на постачання оборонної продукції до Туреччини.

У свою чергу глава МЗС Швеції Більстрьом на пресконференції наголосив, що Стокгольм дотримується своїх зобов'язань у рамках тристоронньої угоди.

"Швеція виконує свої обіцянки. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ми почали робити кроки щодо кожного пункту меморандуму і продовжуватимемо їх реалізовувати", - сказав дипломат.

Країни-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, коли всі держави-члени ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина. При цьому Угорщина заявила про намір ратифікувати протоколи у лютому наступного року.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, які обвинувачуються у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.