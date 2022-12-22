Події

19:09 22.12.2022

Ситуація з електропостачанням у Києві покращилася на лівому березі – голова YASNO

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Ситуація з електропостачанням у Києві покращилася на лівому березі – голова YASNO

Ситуація з електропостачанням у Києві покращилася, особливо на лівому березі столиці, повідомив гендиректор електропостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці - дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора. Куренівці і Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії", - написав він у своєму фейсбуці у четвер увечері.

За його словами, завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які від часу останніх обстрілів були без електропостачання: "їм мали подати хоча би кілька годин світла". Також ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи.

"Я дуже вдячний тим, хто віддано повертає світло в наші оселі і тримає енергетичний фронт. Пишаюся мати таких колег, пишаюся бути причетним до енергетичної галузі. Ми не дамо ворогу жодного шансу погасити Україну! З днем енергетика!" - резюмував Коваленко.

Теги: #енергетика #коваленко #yasno

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