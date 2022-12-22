Події

18:25 22.12.2022

Зеленський везе з Вашингтону рішення, яких очікували Сили оборони

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Зеленський везе з Вашингтону рішення, яких очікували Сили оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що везе зі США "в Україну, на Донбас, до Бахмуту і на південь рішення, на які наші Сили оборони чекали".

"Повертаємося з Вашингтону – їдемо з добрими результатами. З тим, що справді допоможе. Коли ми говоримо "патріоти" в Україні та Сполучених Штатах, ми все одно маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішено для України", - сказав Зеленський у відеозверненні у четвер.

За його словами, є і фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом".

"Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки – обом палатам, обом партіям, усім, хто підтримує Україну, всім охочих перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде!" - заявив Зеленський.

Теги: #сша #зеленський #військова_допомога

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