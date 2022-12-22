Понад 21 тис. студентів коледжів та вишів переведуть на бюджет – Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки України (МОН) повідомляють, що понад 21 тисячі здобувачів освіти окремих категорій надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням.

"МОН завершує перший етап переведення на навчання за державним замовленням дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року включно" , - написав міністр освіти Сергій Шкарлет у телеграм-каналі.

Зазначено, що станом на 21 грудня за рахунок внутрішнього перерозподілу місць між закладами фахової передвищої та вищої освіти, що підпорядковані Міносвіти, надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням майже 21 048 здобувачів, із них 18 887 за денною формою навчання та 2 161 – за заочною.

Міністр також повідомив, що повністю задоволено потреби в переведенні на місця держзамовлення за всіма ступенями, крім бакалавра, залишок потреби додаткових місць за освітнім ступенем "бакалавр" становить 902 місця.

"Це питання найближчим часом буде вирішуватись за рахунок додаткових місць державного замовлення", - наголосив він.