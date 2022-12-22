Події

12:57 22.12.2022

Понад 21 тис. студентів коледжів та вишів переведуть на бюджет – Міносвіти

1 хв читати
Понад 21 тис. студентів коледжів та вишів переведуть на бюджет – Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки України (МОН) повідомляють, що понад 21 тисячі здобувачів освіти окремих категорій надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням.

"МОН завершує перший етап переведення на навчання за державним замовленням дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року включно" , - написав міністр освіти Сергій Шкарлет у телеграм-каналі.

Зазначено, що станом на 21 грудня за рахунок внутрішнього перерозподілу місць між закладами фахової передвищої та вищої освіти, що підпорядковані Міносвіти, надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням майже 21 048 здобувачів, із них 18 887 за денною формою навчання та 2 161 – за заочною.

Міністр також повідомив, що повністю задоволено потреби в переведенні на місця держзамовлення за всіма ступенями, крім бакалавра, залишок потреби додаткових місць за освітнім ступенем "бакалавр" становить 902 місця.

"Це питання найближчим часом буде вирішуватись за рахунок додаткових місць державного замовлення", - наголосив він.

Теги: #бюджет #навчання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:07 21.12.2022
Таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах

Таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах

07:51 16.12.2022
Американський Сенат ухвалив військовий бюджет США на 2023 рік

Американський Сенат ухвалив військовий бюджет США на 2023 рік

07:38 16.12.2022
Пентагон має намір активізувати навчання українських військових цієї зими

Пентагон має намір активізувати навчання українських військових цієї зими

15:32 08.12.2022
Київрада затвердила бюджет столиці на 2023 рік

Київрада затвердила бюджет столиці на 2023 рік

09:43 07.12.2022
Комітети Конгресу США погодили військовий бюджет країни на 2023 рік із допомогою для України та посиленням у Європі

Комітети Конгресу США погодили військовий бюджет країни на 2023 рік із допомогою для України та посиленням у Європі

20:02 05.12.2022
В Угорщині не проходитимуть тренування українських солдатів

В Угорщині не проходитимуть тренування українських солдатів

19:33 01.12.2022
Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн

Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн

19:13 26.11.2022
Програми навчання для українських військових в Естонії триватимуть

Програми навчання для українських військових в Естонії триватимуть

14:09 25.11.2022
З 28 листопада навчання в школах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня

З 28 листопада навчання в школах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня

05:13 25.11.2022
Хорватія прийняла рішення щодо навчання української армії

Хорватія прийняла рішення щодо навчання української армії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року. Запрошено Зеленського

Ексголову комітету Ради, службових осіб СБУ та АРМА підозрюють у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Понад 100 тис. одиниць о/с втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів

ОСТАННЄ

Держприкордонслужба України повідомила Рогозіна про незаконний перетин кордону

Комісія ТЕБ та НС у Київській області доручила "Укренерго" та ДТЕК прискорити вихід на графіки електропостачання – голова ОВА

Шмигаль: Вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів

Унаслідок ворожого вогню по Часовому Яру в четвер загинула одна особа, дві поранені

До Миколаєва за кілька тижнів повернулося понад 50 тис. осіб – К.Тимошенко

Після перемоги відбудуємо енергосектор і зробимо його ще сучаснішим та стійкішим – глава Міненерго у привітанні енергетикам

Затримано директора стадіону в Куп'янську, який під час окупації організовував пропагандистські заходи

На Херсонщині виявлено поховання шести людей зі слідами тортур

В Україні судитимуть священника з Житомирщини за заперечення агресії РФ

Український фільм "Клондайк" не увійшов до короткого списку премії "Оскар"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА