Події

11:46 22.12.2022

"Енергоатом" після нетривалого ремонту підключив до мережі дев'ятий блок АЕС

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"Енергоатом" після нетривалого ремонту підключив до мережі дев'ятий блок АЕС

НАЕК "Енергоатом" о 7:00 четверга підключила до енергосистеми країни дев'ятий блок своїх АЕС, який 18 грудня було виведено в ремонт для усунення зауважень.

Як повідомили в "Енергоатомі", триває набір потужності. Наразі дев'ятий блок працює на потужності 400 МВт.

Після зняття "Укренерго" обмеження з видачі потужності в цьому енерговузлі його завантажать до номінальної потужності 1000 МВт, і Україна отримає повну потужність усіх енергоблоків АЕС, розташованих на контрольованій території.

"Таким чином усі атомні блоки на підконтрольній Україні території працюють", - уточнили в "Енергоатомі".

Теги: #блок #енергоатом

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